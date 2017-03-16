Новости Удмуртии 2.0: строительство на набережной и душ в поезде

Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 16 марта. Синоптики обещают сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -1 +4 градуса Цельсия. На дорогах гололедица. Информагентство «Сусанин» подготовило свой традиционный обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне.

На набережной пруда в Ижевске появились первые сваи будущей лодочной станции. Об этом сообщают «Известия Удмуртской Республики». До схода снега предстоит максимально быстро забить необходимое количество свай. Трубы, внешний диаметр каждой из которых составляет 95 мм, а внутренний - 72 мм, укрепляют бетоном, обрабатывают антикоррозионным составом.

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Популярность экстремальных квестов растет в Удмуртии. Сюжеты разные, а цель одна – выбраться из замкнутого пространства, передает «Моя Удмуртия». Например, любителей пощекотать нервы могут запереть в ящик, эта игра называется «Погребенный заживо». В Москве уже есть случаи, когда игроки уходили с квеста с ожогами и переломами. В основном, травмы получают из-за халатности организаторов. В республике пока таких случаев не было.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют игрокам проверять у организаторов лицензии на право проведения экстремального досуга, внимательно читать договор и соблюдать элементарные меры личной безопасности. В случае необходимости жалобу примет Роспотребнадзор.

В Хохряках продолжается история обманутых дольщиков «Родникового края». Как пишет «Ижлайф», пришедшая на помощь собственникам строительная компания вынуждена исправлять ошибки предшественников. «Как выяснилось, «Стройком» возводил дома с огромным количеством нарушений», - рассказали изданию будущие жильцы. В частности, строители занимаются исправлением канализации, которая заканчивалась в поле. Сейчас ее подсоединяют к центральной трубе. Аналогично решается вопрос с поставкой воды, которая подавалась в дома с очень слабым напором.

Теперь в фирменных поездах, следующих из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург, можно будет помыться. Штабные вагоны составов оборудовали душевыми кабинами, сообщает «Удмурт.медиа». Привести себя в порядок можно за 100 рублей.

При подготовке обзора использованы материалы: «Известия Удмуртской Республики», «Моя Удмуртия», «Ижлайф», ИА «Удмуртия».