Стало известно время проведения «Большого удмуртского диктанта»

Написать работу в УдГУ можно с 11:00 и с 15:00 в прямом эфире радио «Моя Удмуртия» 8 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Стало известно время проведения шестого «Большого удмуртского диктанта». Как сообщают организаторы мероприятия в группе во «ВКонтакте», написать письменную работу могут все желающие.

Ежегодный «Большой удмуртский диктант» состоится 8 апреля. В УдГУ он начнется с 11:00, а в прямом эфире радио «Моя Удмуртия» его прочитают с 15:00.

Напомним, что автором текста, который будет посвящен году экологии в России, станет детский писатель, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования УдГУ Виктор Туганаев.