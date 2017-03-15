  • $ 58.95 ↓
  • € 62.74 ↓

Окно авторизации и регистрации


CAPTCHA

Новости Удмуртии

Стало известно время проведения «Большого удмуртского диктанта»

17:11, 15 марта, 2017
Диана Ворончихина
17:11, 15 марта, 2017
Диана Ворончихина
123
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Бадӟым Удмурт Диктант
Фото: pixabay.com
123
0

Написать работу в УдГУ можно с 11:00 и с 15:00 в прямом эфире радио «Моя Удмуртия» 8 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Стало известно время проведения шестого «Большого удмуртского диктанта». Как сообщают организаторы мероприятия в группе во «ВКонтакте», написать письменную работу могут все желающие.

Ежегодный «Большой удмуртский диктант» состоится 8 апреля. В УдГУ он начнется с 11:00, а в прямом эфире радио «Моя Удмуртия» его прочитают с 15:00.

Напомним, что автором текста, который будет посвящен году экологии в России, станет детский писатель, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования УдГУ Виктор Туганаев.

17:11, 15 марта, 2017
Диана Ворончихина
123
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Бадӟым Удмурт Диктант

Рекомендуем

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мультимедиа