К административной ответственности привлекли 750 человек.

Ижевск. Удмуртия. В 2016 году на землевладельцев Удмуртии наложили штрафы на сумму 10 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Росреестра по Удмуртской Республике, к административной ответственности привлекли 750 виновных лиц.

В 2016 году управление Росреестра провело 2 300 проверок, в результате которых выявлено 1 300 нарушения. Наиболее распространенными являются самовольное занятие земли и пользование без документов (800 случаев). Нецелевое использование земельных участков – второе по распространенности, отмечено свыше 100 таких нарушений. Также не исполняются в срок предписания, выданные госземинспекторами. Так, в 2016 году на землепользователей было составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях.

В сообщении отмечается, что большая часть штрафов оплачена добровольно.

Управление Росреестра по Удмуртской Республике напоминает, что несоблюдение земельного законодательства предусматривает штрафы: для граждан от 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. рублей.