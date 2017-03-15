Народные приметы на среду, 15 марта.

Ижевск. Удмуртия. В народе 15 марта известен как Агафонов День, Ветры-Вихровеи, Агафон-гуменник, Федот-овчинник, Федот-ветрогон, Федотов день. Как пишет Astromeridian, говорили, что дуют очень сильные ветры, но трескучих морозов больше не предвидится.

Поскольку день выпадал обычно на Великий Пост, рекомендовалось его не нарушать и следовать монастырскому уставу. Старались 15 марта придерживаться сухоядения, то есть употреблять в пищу овощи без какой-либо термической обработки. Помимо этого, старались воздерживаться от развлечений, дурных мыслей и сквернословия.

Люди старались лишний раз на улицу не выходить, чтобы не простудиться. Говорили: «Авдотья Федота не спросила – весну снарядила. А Федот то крышу сорвет, то поленницу разворотит – все мужиков заботит». Это означало, что ветреный день 15 марта мог быть достаточно опасным.

В этот день в народе говорили: «Федот злой-злой – не быть маю с травой». Наблюдали 15 марта за природными явлениями и судили о том, какой будет погода в ближайшие месяцы и дни. Крестьяне в этот день надеялись на оттепель, потому что в этом случае сенокос богатым будет.

Народные приметы на 15 марта:

1. Длинные сосульки – весна будет долгая.

2. Какая 15 марта погода, таким и июль будет.

3. Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым. Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.

4. Ветер на Федота считался несчастливым, поскольку мог «надуть» какую-либо болезнь.

5. Ударили 15 марта морозы – жди проблем с заготовкой корма для скота и плохих сенокосов.

6. Солнце светит в полдень – это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.

7. Метель и снегопады на Федота - первая трава появится очень поздно.

8. Оттепель на Федота – под землей источники закипели.

9. Снег идет утром – жди хорошего урожая зерновых культур. Если снег идет в полдень или ближе к вечеру – урожай хлеба будет поздним.

10. Снег идет 15 марта весь день – потеплеет нескоро.

11. Если на Федота посеять сельдерей и лук – урожай этих культур будет очень хорошим.

12. Если купить в этот день герань с красными цветами и не торговаться, а потом поставить ее на подоконник, то можно задобрить домового и подчинить его себе.

13. Если в семье есть человек, отмечающий день рождения 15 марта, то его угощают кашей на меду, чтобы он оставался верен своим близким всю жизнь.