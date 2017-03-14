Он приступил к своим обязанностям 13 марта.

Ижевск. Удмуртия. Эдуард Теслев назначен заминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Он приступил к своим обязанностям 13 марта.

«Да, Эдуард Теслев назначен заместителем министра. Он приступил к работе 13 марта. Круг вопросов, которыми будет заниматься Теслев в министерстве, определит внутренний документ, который на данный момент еще не вышел», - рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе ведомства.

Отметим, что ранее Теслев занимал должность заместителя главы администрации Ижевска – начальника управления финансов.

Наша справка:

Эдуард Теслев имеет высшее образование. В 1993 году окончил Ижевский механический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2001 году — Удмуртский государственный университет по специальности «финансы и кредит».

1993–1994 — работал на руководящих должностях в сфере строительства в государственных и коммерческих предприятиях Сарапула.

1994–1999 — замещал должности в региональных отделениях ЦБ Российской Федерации.

1999 — служба в органах налоговой службы Российской Федерации в Сарапуле.

2000–2011 — замещал руководящие должности в отделениях Сбербанка России в Сарапуле и Ижевске.

С марта 2011 — начальник управления финансов администрации Ижевска.

С сентября 2011 по июнь 2016 — заместитель главы администрации — начальник управления финансов администрации Ижевска.