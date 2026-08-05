Москва. ЦИК РФ определил очередность, в которой политические партии будут представлены в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первым в бюллетене значится партия «Единая Россия», за ней — «Яблоко», на третьей позиции — ЛДПР.

Далее следуют «Партия прямой демократии», Российская экологическая партия «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Всего в бюллетень включены 11 политических объединений.

Выборы депутатов Государственной Думы состоятся с 18 по 20 сентября.