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Утверждён порядок партий в бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму

16:37, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Утверждён порядок партий в бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму
16:37, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Удмуртия\n#выборы
Источник фото: ЦИК РФ
43
0

В списке 11 политических объединений.

Москва. ЦИК РФ определил очередность, в которой политические партии будут представлены в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первым в бюллетене значится партия «Единая Россия», за ней — «Яблоко», на третьей позиции — ЛДПР.

Далее следуют «Партия прямой демократии», Российская экологическая партия «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Всего в бюллетень включены 11 политических объединений.

Выборы депутатов Государственной Думы состоятся с 18 по 20 сентября.

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16:37, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Удмуртия\n#выборы