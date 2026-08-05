Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии идёт подготовка к отопительному сезону. Среди муниципальных образований наиболее высокая средняя техническая готовность отмечена в Глазовском районе (81,5%), Увинском районе (75,8%), Шарканском районе (75,4%) и Вавожском районе (70,2%), среди городов лидируют Воткинск (46,9%) и Сарапул (46,5%), доложил и. о. заместителя председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

В селе Северный Сарапульского района в результате капитального ремонта заменили 475 метров инженерных коммуникаций.

В селе Рябово Увинского района завершили обновление участков системы теплоснабжения, включая горячее водоснабжение, тепловые сети, отопление и котельное оборудование. Общая протяженность составила 454 метра.

В селе Нюрдор-Котья Вавожского района по улице Школьной заменено 236 метров трубопровода.

В рамках подготовки к отопительному сезону запланирован комплекс мероприятий. Планируется капитальный ремонт сетей: тепловых — 36,4 км, горячего водоснабжения — 3,2 км, водопроводных — 148,1 км, канализационных — 4 км. Всего в этом сезоне планируется капитально отремонтировать около 355 объектов жилищно-коммунального хозяйства и 195 км сетей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Кроме того, запланирован ремонт 22 котельных, 62 водонапорных башен, 34 артезианских скважин, 13 технических павильонов, 6 канализационных насосных станций и 6 коллекторов. Также заменят 14 котлов и насосное оборудование.

«Техническая готовность жилищно-коммунального комплекса к зиме составляет 42%, из которых: котельные — 39,7%, тепловые сети — 53,4%, жилой фонд — 45,3%. По всем этим направлениям мы отмечаем положительную динамику по сравнению с предыдущим сезоном», — доложил Асабин.