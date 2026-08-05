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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С 1 сентября запретят продавать вейпы и сигареты на остановках

11:18, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
С 1 сентября запретят продавать вейпы и сигареты на остановках
11:18, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
29
0
#Удмуртия\n#остановки\n#запрет\n#вейпы
Источник фото: ИА «Сусанин»
29
0

Исключение сделают для населённых пунктов, где торговая точка на остановке является единственным местом продажи никотинсодержащей продукции.

В Удмуртии, как и по всей России, с 1 сентября вступит в силу запрет на продажу сигарет, вейпов, кальянов и другой никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Запрет будет действовать на остановках всех видов общественного транспорта в городах и пригородных зонах.

По словам Антропенко, торговля такой продукцией в местах ожидания общественного транспорта повышает риск пассивного курения, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

При этом для отдельных торговых точек предусмотрено исключение. Продавать никотинсодержащую продукцию на остановке разрешат, если магазин является единственным местом в населённом пункте, где такую продукцию можно приобрести.

Закон о новых ограничениях президент России подписал в декабре 2025 года. Ранее продажа табачной и никотинсодержащей продукции уже была запрещена на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Удмуртии получат право запретить розничную продажу вейпов. Запрет рассмотрят осенью на первой сессии нового парламентского года.

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11:18, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
29
0
#Удмуртия\n#остановки\n#запрет\n#вейпы