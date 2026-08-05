Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила правительству республики усилить контроль за качеством и сроками строительства объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В 2026 году на развитие сельских территорий в рамках федеральной программы Минсельхоза России регион направит 4,5 млрд рублей. Республика занимает 2 место по привлечению средств на строительство инфраструктуры на селе. Всего предусмотрено строительство и капитальный ремонт почти 140 объектов.

По данным правительства Удмуртии, значительная часть работ, запланированных на этот год, уже выполнена. В частности, в Селтах завершили благоустройство территории детского сада, где заменили старые веранды, установили сцену для проведения утренников, спортивную площадку и новые игровые элементы.

В Шаркане завершается капитальный ремонт систем водоотведения в микрорайоне Юбилейный. Большинство домов уже подключили к новым сетям.

В Балезино работы на социальных объектах находятся на разных этапах. Капитальный ремонт школы искусств выполнен на 90%, школы №1 и стадиона — примерно наполовину.



Отдельное направление программы — ремонт дорог. В селе Кильмезь Сюмсинского района завершили восстановление участка одной из основных улиц. Дорожное покрытие здесь не обновляли около 50 лет. На участке протяженностью 300 метров уложили новый асфальт и установили светильники.



Еще один объект появился в селе Карсовай Балезинского района. В парке «Возрождение» обновили асфальтовое покрытие, заменили фонарные столбы и установили дополнительные скамейки и урны.

Ольга Абрамова поручила правительству республики обеспечить выполнение строительных и финансовых обязательств по всем проектам КРСТ в установленные сроки. По ее словам, развитие инфраструктуры на селе должно способствовать улучшению качества жизни жителей, повышению привлекательности сельских территорий и созданию условий для привлечения кадров в сельскохозяйственные предприятия.

Всего с 2020 года на развитие сельских территорий Удмуртии по программе КРСТ направили более 8 млрд рублей.