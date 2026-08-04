Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Ольга Абрамова обсудила с председателем Госсовета Удмуртии социально-экономическое развитие республики 

18:02, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Ольга Абрамова обсудила с председателем Госсовета Удмуртии социально-экономическое развитие республики 
18:02, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
14
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#участники СВО\n#СВО\n#господдержка\n#Владимир Невоструев\n#Госсовет\n#Ольга Абрамова
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
14
0

В планах ввести новые меры по поддержке участников СВО, семей с детьми и предпринимателей.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова встретилась с председателем Госсовета республики Владимиром Невоструевым для обсуждения социально-экономического развития региона и новых законодательных актов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По словам Ольги Абрамовой, одним из главных направлений остается поддержка участников СВО и их семей. В Удмуртии продолжают оказывать бойцам гуманитарную помощь, реализуют меры социальной поддержки и содействуют трудоустройству ветеранов.  

По действующей в республике программе «СВОй резерв18», работу получили 14 человек.

«Очень важно, чтобы с законодательной точки зрения все их права были защищены, а в разработке новых проектов и законодательных инициатив участие принимали сами ветераны», — отметила Абрамова.

Ещё одним приоритетом является демография и поддержка семей с детьми. В этом направлении в регионе действуют федеральные и республиканские меры. Как поделилась врио главы региона, после введения единовременной выплаты студенткам в размере 150 тыс. рублей, детей в студенческих семьях Удмуртии за последний год родилось в три раза больше. Введенный с января региональный материнский капитал размером 300 тыс. рублей получили 377 семей. Также в Удмуртии действуют и остаются востребованными пункты проката детских вещей — колясок, автокресел — и услуга «социальная няня».

Владимир Невоструев отметил, что депутатский корпус настроен на плодотворное сотрудничество и продолжит работу над инициативами, связанными с поддержкой участников СВО, семей с детьми, предпринимателей и развитием экономики Удмуртии.

Председатель Госсовета также подвёл итоги работы законодателей в 2025-2026 парламентском году.

«Мы завершили парламентский год 16 июля. Он был очень активный и насыщенный, деятельность депутатского корпуса была направлена на выполнение тех задач, которые вы обозначили. В первую очередь, это, конечно, меры социальной поддержки наших граждан, особенно участников специальной военной операции и семей бойцов. Год был непростой для бизнеса, изменилась налоговая база, и мы оперативно приняли решение по снижению налоговой нагрузки для наших предпринимателей», — рассказал Невоструев.

В преддверии осенней парламентской сессии, председатель Госсовета отметил, что депутаты региона участвуют в подготовке проекта бюджета Удмуртии на трёхлетний период. Также до конца года предстоит завершить работу по распределению полномочий между муниципалитетами и органами государственной власти.

Отдельно стороны обсудили предстоящие выборы депутатов Государственной Думы. По словам Ольги Абрамовой, одна из главных задач властей — обеспечить легитимное проведение кампании и не допустить нарушений и провокаций.

Ранее Ольга Викторовна встретилась с представителями администрации Ижевска. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

18:02, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
14
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#участники СВО\n#СВО\n#господдержка\n#Владимир Невоструев\n#Госсовет\n#Ольга Абрамова