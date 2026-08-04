Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова встретилась с председателем Госсовета республики Владимиром Невоструевым для обсуждения социально-экономического развития региона и новых законодательных актов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По словам Ольги Абрамовой, одним из главных направлений остается поддержка участников СВО и их семей. В Удмуртии продолжают оказывать бойцам гуманитарную помощь, реализуют меры социальной поддержки и содействуют трудоустройству ветеранов.

По действующей в республике программе «СВОй резерв18», работу получили 14 человек.

«Очень важно, чтобы с законодательной точки зрения все их права были защищены, а в разработке новых проектов и законодательных инициатив участие принимали сами ветераны», — отметила Абрамова.

Ещё одним приоритетом является демография и поддержка семей с детьми. В этом направлении в регионе действуют федеральные и республиканские меры. Как поделилась врио главы региона, после введения единовременной выплаты студенткам в размере 150 тыс. рублей, детей в студенческих семьях Удмуртии за последний год родилось в три раза больше. Введенный с января региональный материнский капитал размером 300 тыс. рублей получили 377 семей. Также в Удмуртии действуют и остаются востребованными пункты проката детских вещей — колясок, автокресел — и услуга «социальная няня».

Владимир Невоструев отметил, что депутатский корпус настроен на плодотворное сотрудничество и продолжит работу над инициативами, связанными с поддержкой участников СВО, семей с детьми, предпринимателей и развитием экономики Удмуртии.

Председатель Госсовета также подвёл итоги работы законодателей в 2025-2026 парламентском году.

«Мы завершили парламентский год 16 июля. Он был очень активный и насыщенный, деятельность депутатского корпуса была направлена на выполнение тех задач, которые вы обозначили. В первую очередь, это, конечно, меры социальной поддержки наших граждан, особенно участников специальной военной операции и семей бойцов. Год был непростой для бизнеса, изменилась налоговая база, и мы оперативно приняли решение по снижению налоговой нагрузки для наших предпринимателей», — рассказал Невоструев.

В преддверии осенней парламентской сессии, председатель Госсовета отметил, что депутаты региона участвуют в подготовке проекта бюджета Удмуртии на трёхлетний период. Также до конца года предстоит завершить работу по распределению полномочий между муниципалитетами и органами государственной власти.

Отдельно стороны обсудили предстоящие выборы депутатов Государственной Думы. По словам Ольги Абрамовой, одна из главных задач властей — обеспечить легитимное проведение кампании и не допустить нарушений и провокаций.

Ранее Ольга Викторовна встретилась с представителями администрации Ижевска.