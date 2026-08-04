Ижевск. Удмуртия. На госпортале правительства Удмуртии опубликовали указы об исполняющих обязанности членах кабмина республики. Все они оказались подписанными ещё 30 июля.

Напомним, 31 июля были опубликованы указы об отставке всего кабинета, которые датировались 29 июля.

Первый из новых указов — за подписью врио главы УР Ольги Абрамовой о самой себе: «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2026 <…> приступаю к временному исполнению обязанностей Главы Удмуртской Республики с 30 июля 2026 года».

С приставкой исполняющего обязанности свои места в правительстве сохранили:

- зампредседателя Роман Габдрахманов;

- зампред — министр соцполитики и труда Ольга Лубнина;

- министр экономики Анна Слугина;

- руководитель администрации главы и правительства УР Александр Журавлёв;

- первый зампред Татья Чуракова;

- зампред Игорь Асабин;

- зампред Тимур Меджитов;

- зампред Наталья Тойкина;

- зампред Ильяс Ханнанов;

- министр по туризму Юлия Бадаш;

- министр строительства, ЖКХ и энергетики Михаил Баранов;

- министр здравоохранения Сергей Багин;

- министр имущественных отношений Анна Боталова;

- министр образования и науки Римма Бякова;

- министр промышленности и торговли Виктор Лашкарёв;

- министр сельского хозяйства и продовольствия Василий Мклин;

- министр цифрового развития Александр Олюнин;

- министр нацполитики Эдуард Петров;

- министр культуры Владимир Соловьёв;

- министр транспорта и дорожного хозяйства Геннадий Таранов;

- министр молодёжной политики Максим Файзулин;

- министр по физкультуре и спорту Денис Парахин.

Все они смогут работать в статусе и. о. министра до назначения соответствующего министра или лица, на которое будет возложено исполнение соответствующих обязанностей, либо на срок временного исполнения обязанностей Главы Удмуртской Республики Ольгой Абрамовой.

Также напомним, накануне стало известно, что Татьяне Чураковой придётся взять на себя обязанности председателя правительства Удмуртии.