Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Роман Ефимов решил не занимать кресло премьер-министра Удмуртии

16:31, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Роман Ефимов решил не занимать кресло премьер-министра Удмуртии
16:31, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
322
0
#Удмуртия\n#правительство Удмуртии\n#Роман Ефимов
Источник фото: Роман Ефимов (ВК)
322
0

Об этом он сообщил в соцсетях 3 августа.

Ижевск. Удмуртия. И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов решил покинуть правительство. Об этом он сообщил 3 августа в соцсетях:

«Друзья, покидаю пост Председателя Правительства Удмуртии.

Благодарю каждого из вас.

за проекты, которые мы воплотили вместе,
за трудности поставленных задач и радость их решения,
за ваши честные комментарии,
за готовность выкладываться на все 100.

Время двигаться дальше. Команда Ольги Викторовны Абрамовой, все получится!

В сердце — навсегда с Удмуртией».

Напомним, 31 июля Роман Ефимов был «автоматически» отправлен в отставку после добровольного преждевременного ухода с поста главы УР Александра Бречалова. Роман Валерьевич решил не продолжать занимать данный пост при новом руководителе Удмуртии Ольге Абрамовой.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:31, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
322
0
#Удмуртия\n#правительство Удмуртии\n#Роман Ефимов