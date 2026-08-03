Ижевск. Удмуртия. И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов решил покинуть правительство. Об этом он сообщил 3 августа в соцсетях:



«Друзья, покидаю пост Председателя Правительства Удмуртии.



Благодарю каждого из вас.

за проекты, которые мы воплотили вместе,

за трудности поставленных задач и радость их решения,

за ваши честные комментарии,

за готовность выкладываться на все 100.

Время двигаться дальше. Команда Ольги Викторовны Абрамовой, все получится!

В сердце — навсегда с Удмуртией».



Напомним, 31 июля Роман Ефимов был «автоматически» отправлен в отставку после добровольного преждевременного ухода с поста главы УР Александра Бречалова. Роман Валерьевич решил не продолжать занимать данный пост при новом руководителе Удмуртии Ольге Абрамовой.