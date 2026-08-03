Об этом он сообщил в соцсетях 3 августа.
Ижевск. Удмуртия. И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов решил покинуть правительство. Об этом он сообщил 3 августа в соцсетях:
«Друзья, покидаю пост Председателя Правительства Удмуртии.
Благодарю каждого из вас.
за проекты, которые мы воплотили вместе,
за трудности поставленных задач и радость их решения,
за ваши честные комментарии,
за готовность выкладываться на все 100.
Время двигаться дальше. Команда Ольги Викторовны Абрамовой, все получится!
В сердце — навсегда с Удмуртией».
Напомним, 31 июля Роман Ефимов был «автоматически» отправлен в отставку после добровольного преждевременного ухода с поста главы УР Александра Бречалова. Роман Валерьевич решил не продолжать занимать данный пост при новом руководителе Удмуртии Ольге Абрамовой.
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