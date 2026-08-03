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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Мемориал воинам-десантникам открыли в Якшур-Бодье

15:05, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Мемориал воинам-десантникам открыли в Якшур-Бодье
15:05, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Удмуртия\n#Якшур-Бодья\n#воинский мемориал\n#мемориал\n#ВДВ
Источник фото: газета «Рассвет»
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Новый памятник появился в Сквере Памяти ко Дню Воздушно-десантных войск.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Мемориал воинам-десантникам открыли в селе Якшур-Бодья 2 августа, в День Воздушно-десантных войск. Об этом сообщил глава района Андрей Леконцев на своей странице «ВКонтакте».

Новый памятник установили в Сквере Памяти по инициативе и на средства десантного братства района. Мемориал стал символом уважения к военнослужащим и ветеранам ВДВ.

Благодарность за создание мемориала выразили художнику Дмитрию Белокрылову и мастеру Антону Пахареву. 

 

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15:05, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
31
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодья\n#воинский мемориал\n#мемориал\n#ВДВ