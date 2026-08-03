Якшур-Бодья. Удмуртия. Мемориал воинам-десантникам открыли в селе Якшур-Бодья 2 августа, в День Воздушно-десантных войск. Об этом сообщил глава района Андрей Леконцев на своей странице «ВКонтакте».

Новый памятник установили в Сквере Памяти по инициативе и на средства десантного братства района. Мемориал стал символом уважения к военнослужащим и ветеранам ВДВ.

Благодарность за создание мемориала выразили художнику Дмитрию Белокрылову и мастеру Антону Пахареву.