Избирком республики зарегистрировал кандидатов на сентябрьские выборы.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по двум одномандатным избирательным округам на выборы депутатов Государственной Думы выдвинулось всего 15 кандидатов от различных политических партий. Процесс выдвижения по округам завершился, сообщает Избирком республики.
Таким образом, в избирательном округе №38 готовы состязаться за место в Нижней палате Федерального Собрания РФ шестеро человек:
В избирательном округе №39 ещё девять кандидатов:
Отметим, что в федеральные списки кандидатов включили представителей 11 партий:
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