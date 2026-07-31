Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по двум одномандатным избирательным округам на выборы депутатов Государственной Думы выдвинулось всего 15 кандидатов от различных политических партий. Процесс выдвижения по округам завершился, сообщает Избирком республики.

Таким образом, в избирательном округе №38 готовы состязаться за место в Нижней палате Федерального Собрания РФ шестеро человек:

В избирательном округе №39 ещё девять кандидатов:

Отметим, что в федеральные списки кандидатов включили представителей 11 партий: