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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Выборы 2026: кто идёт в Госдуму от Удмуртии по одномандатным округам

14:30, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Выборы 2026: кто идёт в Госдуму от Удмуртии по одномандатным округам
14:30, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
186
0
#Удмуртия\n#выборы\n#Госдума России
Источник фото: ИА "Сусанин"
186
0

Избирком республики зарегистрировал кандидатов на сентябрьские выборы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по двум одномандатным избирательным округам на выборы депутатов Государственной Думы выдвинулось всего 15 кандидатов от различных политических партий. Процесс выдвижения по округам завершился, сообщает Избирком республики.

Таким образом, в избирательном округе №38 готовы состязаться за место в Нижней палате Федерального Собрания РФ шестеро человек:

В избирательном округе №39 ещё девять кандидатов:

Отметим, что в федеральные списки кандидатов включили представителей 11 партий:

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14:30, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
186
0
#Удмуртия\n#выборы\n#Госдума России