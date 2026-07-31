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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ольга Абрамова с первым рабочим визитом приехала в Уву 

14:00, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Ольга Абрамова с первым рабочим визитом приехала в Уву 
14:00, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
376
0
#Удмуртия\n#Ува\n#Ольга Абрамова
Источник фото: пресс-служба правительства Удмуртии
376
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Врио главы региона посетит объекты, строящиеся по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Ува. Удмуртия. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова прибыла в Уву с первым рабочим визитом на новой должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Одной из точек поездки стала Увинская центральная районная библиотека имени П. А. Блинова, где Абрамова ознакомилась с работой учреждения.

Также в рамках визита Ольга Абрамова посетит объекты, которые строятся по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

 

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14:00, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
376
0
#Удмуртия\n#Ува\n#Ольга Абрамова