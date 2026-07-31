Врио главы региона посетит объекты, строящиеся по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Ува. Удмуртия. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова прибыла в Уву с первым рабочим визитом на новой должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.
Одной из точек поездки стала Увинская центральная районная библиотека имени П. А. Блинова, где Абрамова ознакомилась с работой учреждения.
Также в рамках визита Ольга Абрамова посетит объекты, которые строятся по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
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