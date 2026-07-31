Прежний глава республики освободил их от должности в связи со своим увольнением.
Ижевск. Удмуртия. На интернет-портале руководства Удмуртии опубликовали ряд указов об отставке членов правительства республики. Напомним, накануне кабмин сложил с себя полномочия, ибо по закону срок полномочий привязан к сроку полномочий действующего главы региона.
После отставки по собственному желанию Александра Бречалова правительству «автоматически» также пришлось уйти в отставку. Все указы датируются 29 июля и содержат формулировку: «освободить от должности…».
Отметим, что формально всех уволенных чиновников могут оставить на занимаемых должностях, но для этого новый руководитель Удмуртии Ольга Абрамова должна будет издать новые указы для коллег с приставкой «исполняющий обязанности». Если, конечно, сами отставленные чиновники решат продолжить работу в министерских креслах.
На утро 31 июля официально опубликованы указы о том, что теперь в отставке:
- Юлия Бадаш, министр по туризму;
- Михаил Баранов, министр строительства, ЖКХ и энергетики;
- Василий Муклин, министр с/х и продовольствия;
- Денис Парахин, министр по физкультуре и спорту;
- Александр Олюнин, и. о. министра цифрового развития;
- Александр Журавлёв, руководитель администрации главы и правительства УР;
- Тимур Меджитов, зампредседателя правительства;
- Ильяс Ханнанов, зампредседателя правительства;
- Дарья Сунцова, полпред главы УР при президенте РФ — зампредседателя правительства;
- Ольга Лубнина, зампредседателя правительства — министр соцполитики и труда;
- Виктор Лашкарёв, министр промышленности и торговли;
- Роман Ефимов, председатель правительства;
- Роман Габдрахманов, зампредседателя правительства;
- Вера Сухих, министр финансов;
- Татьяна Чуракова, первый зампредседателя правительства;
- Игорь Асабин, зампредседателя правительства;
- Наталья Тойкина, зампредседателя правительства;
- Анна Слугина, министр экономики;
- Римма Бякова, министр образования и науки;
- Сергей Багин, министр здравоохранения;
- Анна Боталова, министр имущественных отношений;
- Ирина Крылова, начальник ГУ ветеринарии;
- Айваз Марданшин, начальник ГУ юстиции;
- Владимир Соловьёв, министр культуры;
- Максим Файзулин, министр молодёжной политики;
- Эдуард Петров, министр национальной политики;
- Геннадий Таранов, министр транспорта и дорожного хозяйства;
- Андрей Шуткин, председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС;
- Мария Чистякова, начальник ГУ по государственному надзору.
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