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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Указы об отставке почти 20 министров опубликовали в Удмуртии

10:10, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Указы об отставке почти 20 министров опубликовали в Удмуртии
10:10, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
183
0
#Удмуртия\n#правительство Удмуртии
Источник фото: Дмитрий Стрелков
183
0

Прежний глава республики освободил их от должности в связи со своим увольнением. 

Ижевск. Удмуртия. На интернет-портале руководства Удмуртии опубликовали ряд указов об отставке членов правительства республики. Напомним, накануне кабмин сложил с себя полномочия, ибо по закону срок полномочий привязан к сроку полномочий действующего главы региона. 

После отставки по собственному желанию Александра Бречалова правительству «автоматически» также пришлось уйти в отставку. Все указы датируются 29 июля и содержат формулировку: «освободить от должности…».

Отметим, что формально всех уволенных чиновников могут оставить на занимаемых должностях, но для этого новый руководитель Удмуртии Ольга Абрамова должна будет издать новые указы для коллег с приставкой «исполняющий обязанности». Если, конечно, сами отставленные чиновники решат продолжить работу в министерских креслах.

На утро 31 июля официально опубликованы указы о том, что теперь в отставке:

- Юлия Бадаш, министр по туризму;

- Михаил Баранов, министр строительства, ЖКХ и энергетики;

- Василий Муклин, министр с/х и продовольствия;

- Денис Парахин, министр по физкультуре и спорту;

- Александр Олюнин, и. о. министра цифрового развития;

- Александр Журавлёв, руководитель администрации главы и правительства УР;

- Тимур Меджитов, зампредседателя правительства;

- Ильяс Ханнанов, зампредседателя правительства;

- Дарья Сунцова, полпред главы УР при президенте РФ — зампредседателя правительства;

- Ольга Лубнина, зампредседателя правительства — министр соцполитики и труда;

- Виктор Лашкарёв, министр промышленности и торговли;

- Роман Ефимов, председатель правительства;

- Роман Габдрахманов, зампредседателя правительства;

- Вера Сухих, министр финансов;

- Татьяна Чуракова, первый зампредседателя правительства;

- Игорь Асабин, зампредседателя правительства;

- Наталья Тойкина, зампредседателя правительства;

- Анна Слугина, министр экономики;

- Римма Бякова, министр образования и науки;

- Сергей Багин, министр здравоохранения;

- Анна Боталова, министр имущественных отношений;

- Ирина Крылова, начальник ГУ ветеринарии;

- Айваз Марданшин, начальник ГУ юстиции;

- Владимир Соловьёв, министр культуры;

- Максим Файзулин, министр молодёжной политики;

- Эдуард Петров, министр национальной политики;

- Геннадий Таранов, министр транспорта и дорожного хозяйства;

- Андрей Шуткин, председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС;

- Мария Чистякова, начальник ГУ по государственному надзору.

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10:10, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
183
0
#Удмуртия\n#правительство Удмуртии