Ижевск. Удмуртия. Из-за отставки главы Удмуртии правительство республики сложило свои полномочия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, 29 июля стало известно, что глава Удмуртии Александр Бречалов решил досрочно уйти с поста по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющей обязанности главы региона назначили Ольгу Абрамову. На встрече с президентом России Владимиром Путиным она дала оценку экономического состояния Удмуртии.

30 июля полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров представил Ольгу Абрамову в качестве врио главы УР. Выборы нового главы Удмуртии планируется провести в 2027 году.

В результате смены руководителя в соответствии с регламентом республиканское правительство сложило свои полномочия. Члены кабмина продолжат исполнять обязанности, пока в Удмуртии не выберут нового главу и не сформируют новое правительство.

Отмечается, что все социальные и бюджетные обязательства перед жителями региона будут выполняться согласно утвержденным планам.