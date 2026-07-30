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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Правительство Удмуртии сложило полномочия

21:41, 30 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Правительство Удмуртии сложило полномочия
21:41, 30 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Удмуртия\n#власть\n#правительство Удмуртии\n#изменения
Источник фото: ИА «Сусанин»
91
0

Члены кабмина продолжат исполнять обязанности, пока не назначат нового главу и не сформируют новое правительство.

Ижевск. Удмуртия. Из-за отставки главы Удмуртии правительство республики сложило свои полномочия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, 29 июля стало известно, что глава Удмуртии Александр Бречалов решил досрочно уйти с поста по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющей обязанности главы региона назначили Ольгу Абрамову. На встрече с президентом России Владимиром Путиным она дала оценку экономического состояния Удмуртии.

30 июля полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров представил Ольгу Абрамову в качестве врио главы УР. Выборы нового главы Удмуртии планируется провести в 2027 году.

В результате смены руководителя в соответствии с регламентом республиканское правительство сложило свои полномочия. Члены кабмина продолжат исполнять обязанности, пока в Удмуртии не выберут нового главу и не сформируют новое правительство.

Отмечается, что все социальные и бюджетные обязательства перед жителями региона будут выполняться согласно утвержденным планам. 

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21:41, 30 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Удмуртия\n#власть\n#правительство Удмуртии\n#изменения