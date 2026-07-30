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Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова: главное – это человеческий капитал

17:25, 30 июля, 2026
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова: главное – это человеческий капитал
17:25, 30 июля, 2026
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ольга Абрамова\n#Игорь Комаров\n#ПФО
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Ольга Викторовна рассказала, с каких направлений начнёт работу на новом посту.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова рассказала журналистам, с чего начнет свою работу на новом посту. 
«Самое главное словосочетание, которое я для себя держу – это человеческий капитал. Все действия, которые будут реализовываться мной, командой Удмуртской Республики, они будут направлены именно на то, чтобы его развивать.
Это очень ёмкое понятие – это и про экономику, это и про инфраструктуру для жизни, и про качество жизни, комфорт, и про уверенность в завтрашнем дне <...>. Мне кажется очень важно не просто идит вперед, а идти вперед всё быстрее и быстрее <...>.
У нас с вами сегодня достаточно высокая планка поднята в нашем желании развития Удмуртской Республики. Поэтому, вместе всей большой командой Удмуртии мы должны сделать жизнь в нашем регионе лучше», – отметила Ольга Викторовна.

Напомним, в этот же день, 30 июля, в Госсовете республики в качестве руководителя региона Ольгу Абрамову представил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

По его словам, Ольга Викторовна хорошо знает свой регион, и будет говорить с жителями «на одном языке». Основная её задача на новом посту – делать жизнь людей лучше. 

«Мы видим, что есть текущие оперативные задачи, часто связанные с защитой интересов, обеспечением безопасности в том числе. Ольга Викторовна теперь является главой оперативно штаба, который должен решать все вопросы, связанные с обеспечением безопасности, проведением СВО <...>. Из текущих вопросов, понятно, это вопросы, связанные с проведением спецоперации, обеспечением работы оборонных предприятий <...>, работа с семьями военнослужащих», – отметил Игорь Комаров.

Важным направлением остаётся привлечение инвестиций в регион, развитие сельского хозяйства и отраслей промышленности.

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17:25, 30 июля, 2026
82
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ольга Абрамова\n#Игорь Комаров\n#ПФО