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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бывшего главу Удмуртии наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

16:10, 30 июля, 2026
Анна Торхова
Главный редактор
Бывшего главу Удмуртии наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
16:10, 30 июля, 2026
Анна Торхова
Главный редактор
219
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#Александр Бречалов\n#награды
Источник фото: скриншот видео (Госсовет УР)
219
0

Награду вручил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. 

Ижевск. Удмуртия. Бывшего главу Удмуртии Александра Бречалова наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Торжественное мероприятие состоялось 30 июля. 
Награду экс-руководителю региона вручил Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. 

Напомним, об уходе Александра Бречалова с поста главы Удмуртии стало известно 29 июля. Временно исполняющей обязанности стала Ольга Абрамова, 30 июля её представили руководителям органов госвласти. Выборы запланированы на 2027 год.

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16:10, 30 июля, 2026
Анна Торхова
Главный редактор
219
0
#Александр Бречалов\n#награды