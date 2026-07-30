Ижевск. Удмуртия. Бывшего главу Удмуртии Александра Бречалова наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Торжественное мероприятие состоялось 30 июля.

Награду экс-руководителю региона вручил Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Напомним, об уходе Александра Бречалова с поста главы Удмуртии стало известно 29 июля. Временно исполняющей обязанности стала Ольга Абрамова, 30 июля её представили руководителям органов госвласти. Выборы запланированы на 2027 год.