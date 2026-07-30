Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 59 место в рейтинге российских городов за июнь-июль 2026 года, поднявшись на одну строчку. Об этом сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» со ссылкой на исследование, проведённое совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Напомним, в апреле-мае ижевский градоначальник располагался на 60-й строчке рейтинга.

Отмечается, что в рейтинге оценивается деятельность 88 мэров столиц регионов, а также крупных финансово-промышленных центров России: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Места в нём распределяются при помощи заочного анкетирования, а также заочно-очных опросов экспертного сообщества.

Как отметили эксперты, июнь и июль для Чистякова традиционно проходят в повестке городского благоустройства. В этом году в городе обновляют одну из центральных улиц, а также набережную, парки и другие общественные пространства.

В лидерах рейтинга глав городов оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Казани Ильсур Метшин и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.