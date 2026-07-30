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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Ижевска поднялся в рейтинге мэров российских городов

10:50, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Глава Ижевска поднялся в рейтинге мэров российских городов
10:50, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#глава Ижевска\n#Дмитрий Чистяков\n#рейтинг
Источник фото: ИА «Сусанин»
193
0

Июнь и июль для Дмитрия Чистякова проходят в повестке городского благоустройства.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 59 место в рейтинге российских городов за июнь-июль 2026 года, поднявшись на одну строчку. Об этом сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» со ссылкой на исследование, проведённое совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Напомним, в апреле-мае ижевский градоначальник располагался на 60-й строчке рейтинга.

Отмечается, что в рейтинге оценивается деятельность 88 мэров столиц регионов, а также крупных финансово-промышленных центров России: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Места в нём распределяются при помощи заочного анкетирования, а также заочно-очных опросов экспертного сообщества.

Как отметили эксперты, июнь и июль для Чистякова традиционно проходят в повестке городского благоустройства. В этом году в городе обновляют одну из центральных улиц, а также набережную, парки и другие общественные пространства.

В лидерах рейтинга глав городов оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Казани Ильсур Метшин и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

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10:50, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#глава Ижевска\n#Дмитрий Чистяков\n#рейтинг