Москва. В Москве осудили экс-министра имущественных отношений Удмуртии за хищения на должности заместителя губернатора Белгородской области. Об этом пишет «Коммерсант».

Речь идёт о Рустэме Зайнуллине. С 2009 по 2016 годы он был министром имущественных отношений Удмуртии, а в 2021 году занял должность замгубернатора Белгородской области. В 2025 году Рустэма Зайнуллина задержали из-за расследования хищений при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. В 2026 году чиновника уволили с должности белгородского замгубернатора.

Мещанский суд Москвы приговорил бывших замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова к 20 и 19 годам лишения свободы по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Также Рустэма Зайнуллина обязали выплатить штраф почти 474 млн рублей и лишили права занимать должности на госслужбе на срок более 10 лет.

Отмечается, что по данному делу проходят 10 фигурантов. Расследование велось в Белгороде с 2025 года. Первым по делу задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, чья фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД. Позднее был задержан и его коллега Владимир Базаров. Отмечается, что их действия нанесли ущерб бюджету на более 1,7 млрд рублей, а технические характеристики оборонительных сооружений были необоснованно занижены.