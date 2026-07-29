Ижевск. Удмуртия. Выборы нового главы Удмуртии пройдут в следующем, 2027 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя региональной Избирательной комиссии Светлану Пальчик.

Выборы главы будут в следующем году в сентябре, в единый день голосования.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Бречалов покинул должность главы региона, которую занимал с апреля 2017 года. Временно исполняющим обязанности главы назначена советник главы Минсельхоза РФ Ольга Абрамова, которая ранее исполняла обязанности председателя правительства УР. На личной встрече с президентом России Ольга Викторовна отметила, что для неё это серьёзный вызов и огромная ответственность.