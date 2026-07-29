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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Выборы нового главы Удмуртии состоятся в 2027 году

14:15, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Выборы нового главы Удмуртии состоятся в 2027 году
14:15, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#глава Удмуртии\n#отставка\n#Ольга Абрамова\n#Александр Бречалов\n#Избирательная комиссия Удмуртии
Источник фото: ИИ
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Они будут назначены на единый день голосования в сентябре.

Ижевск. Удмуртия. Выборы нового главы Удмуртии пройдут в следующем, 2027 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя региональной Избирательной комиссии Светлану Пальчик.

Выборы главы будут в следующем году в сентябре, в единый день голосования.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Бречалов покинул должность главы региона, которую занимал с апреля 2017 года. Временно исполняющим обязанности главы назначена советник главы Минсельхоза РФ Ольга Абрамова, которая ранее исполняла обязанности председателя правительства УР. На личной встрече с президентом России Ольга Викторовна отметила, что для неё это серьёзный вызов и огромная ответственность.

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14:15, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#глава Удмуртии\n#отставка\n#Ольга Абрамова\n#Александр Бречалов\n#Избирательная комиссия Удмуртии