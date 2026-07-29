Москва. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова дала оценку экономического состояния Удмуртии. Своим мнением она поделилась на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмму беседы разместили на сайте Кремля.

«Считаю, что в республике сейчас заложен очень серьёзный фундамент для развития. Сейчас ведутся активные проекты как в сфере дорожного строительства, так и в сфере ЖКХ, в социальной сфере. И поэтому, конечно, перспективы развития у республики, я считаю, очень серьёзные. Кроме того, экономика продолжает развиваться. Ставка, которая была сделана на субъекты малого и среднего предпринимательства девять лет назад, на самом деле очень правильной была, потому что именно эта категория у нас показала наибольший рост. Одновременно промышленность тоже показывает серьёзный рост, поэтому здесь у нас баланс складывается. Но, конечно же, всегда есть куда расти», — отметила Ольга Викторовна.

Владимир Путин спросил её, чувствует ли Абрамова «такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?»

«Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьёзный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что вы видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно», — ответила Ольга Викторовна.

Напомним, президент подписал 29 июля указ о её назначении руководителем Удмуртии в статусе врио главы республики.

О том, что прежний руководитель региона Александр Бречалов досрочно решил уйти в отставку по собственному желанию, стало известно из текста президентского указа. Сам Бречалов не стал афишировать своё решение.