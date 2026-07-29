Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщает правительство республики.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы УР Ольги Абрамовой. В документе сообщалось о решении Бречалова досрочно покинуть пост по собственному желанию.

Также напомним, 4 апреля 2017 года президент России назначил своим указом Александра Бречалова врио главы Удмуртии после задержания его предшественника Александра Соловьёва.

10 сентября 2017 года по итогам досрочных выборов Бречалов стал новым главой Удмуртии, набрав более 78% голосов. 18 сентября в ходе инаугурации Бречалов принёс присягу сразу на русском и удмуртском языках, официально вступив в должность.

В сентябре 2022 года Бречалова переизбрали главой УР. Тогда он получил 64,73% голосов избирателей. Но явка на выборах составила 39,79%, поэтому в реальных значениях поддержку ему оказали 298 822 человека из полуторамиллионного населения Удмуртии.

На время правления Александра Бречалова выпали аресты ряда региональных министров, мэра столицы республики. Был введён в работу проезд по Камским мостам, который стал платным для жителей Камбарского района-анклава республики.

При Бречалове активно строились школы, детские сады.

Регион пережил при этом руководителе пандемию коронавируса, а также вступил в эпоху СВО.

За девять лет жизни в Удмуртии Бречалов так и не перевёз сюда свою семью. Супруга решила остаться в Москве, занимаясь бизнесом; их дети после окончания московской школы также поступили и окончили вузы столицы России.