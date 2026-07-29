Москва. Владимир Путин назначил врио главы Удмуртии Ольгу Абрамову. Как сообщает портал Кремля, президент подписал соответствующий указ 29 июля.

«B связи с заявлением Главы Удмуртской Республики Бречалова А. В. о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю: принять отставку Главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. по собственному желанию. Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности Главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Удмуртской Республики. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Напомним, ранее Ольга Викторовна на встрече с президентом подтвердила свою готовность возглавить родной регион.