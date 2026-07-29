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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ольгу Абрамову назначили временно исполняющей обязанности главы Удмуртии

13:10, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Ольгу Абрамову назначили временно исполняющей обязанности главы Удмуртии
13:10, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
767
0
#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#Ольга Абрамова
Источник фото: kremlin.ru
767
0

Указ об этом подписал президент страны.

Москва. Владимир Путин назначил врио главы Удмуртии Ольгу Абрамову. Как сообщает портал Кремля, президент подписал соответствующий указ 29 июля.

«B связи с заявлением Главы Удмуртской Республики Бречалова А. В. о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю: принять отставку Главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. по собственному желанию. Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности Главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Удмуртской Республики. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Напомним, ранее Ольга Викторовна на встрече с президентом подтвердила свою готовность возглавить родной регион.

 

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13:10, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
767
0
#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#Ольга Абрамова