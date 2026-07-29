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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Владимир Путин предложил Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию

13:00, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Владимир Путин предложил Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию
13:00, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
646
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#Владимир Путин\n#Ольга Абрамова
Источник фото: Дмитрий Стрелков
646
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Их встречу показали в федеральном эфире.

Ижевск. Удмуртия. Владимир Путин предложил советнику главы Минсельхоза РФ Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию в статусе временно исполняющей обязанности главы республики. Встречу Ольги Викторовны и Владимира Владимировича показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Для меня это большой вызов и огромная ответственность», — сказала Абрамова. 

Напомним, Ольга Викторовна перешла в федеральное министерство осенью 2024 года.

До того она возглавляла правительство Удмуртии, была первым вице-мремьером, министром сельского хозяйства республики.

В федеральном Минсельхозе Ольга Абрамова занималась координацией вопросов, связанных с племенным животноводством. А в регионе она запомнилась полным погружением в вопросы аграриев. Также она оказывала помощь приютам бездомных животных.

Наша справка: Ольга Викторовна Абрамова родилась 23 ноября 1981 года в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии.

С 2001 по 2003 годы – техник ОАО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов».

В 2003 году окончила ГОУ ВПО «Московский институт экономики статистики и информатики» по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», квалификация «Экономист».

С 2003 по 2006 годы – заведующая заочным отделением ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-экономический колледж».

С 2006 по 2008 годы – главный экономист ООО «Агропромышленная компания «Удмуртия».

С 2008 по 2009 годы – генеральный директор ООО «Aгропромышленная компания «Удмуртия».

С марта по декабрь 2009 года – исполнительный директор СПССПОК «Завьяловский».

В 2009 году прошла профессиональную переподготовку по направлению «Финансы» Федеральной программы подготовки управленческих кадров в ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».

С 2009 по 2012 годы – начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

В 2011 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы».

В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Основы юриспруденции и российского законодательства» в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».

С 2012 по 2014 годы – руководитель секретариата заместителя председателя правительства Удмуртии.

С 2014 по 2016 годы – руководитель проектов по АПК, заместитель начальника управления комплексного развития АПК ООО «КОМОС ГРУПП».

С 2016 по 2017 годы – генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Бабинский».

С февраля по апрель 2018 года – и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

С 2018 по 2020 годы – министр сельского хозяйства и продовольствия УР.

С 2020 по 2021 годы – зампредседателя правительства УР – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

С 16 декабря 2021 года назначена замом премьер-министра, была первым вице-премьером. С июля 2024 года исполняла обязанности председателя правительства УР.

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13:00, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
646
0
#Владимир Путин\n#Ольга Абрамова