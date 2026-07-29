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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ветеран СВО стал советником главы Воткинска в области ГО и ЧС и патриотического воспитания

08:30, 29 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Ветеран СВО стал советником главы Воткинска в области ГО и ЧС и патриотического воспитания
08:30, 29 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
60
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#администрация города\n#кадры
Источник фото: vk.ru (Алексей Заметаев)
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Он проходил стажировку в муниципалитете с 2025 года.

Воткинск. Удмуртия. У главы Воткинска Алексея Заметаева появился советник в области ГО и ЧС, патриотического воспитания и адаптации ветеранов боевых действий. Об этом Алексей Заметаев рассказал в своих соцсетях.

На должность приняли Руслана Корнильева. До того, как принять участие в спецоперации, он работал пожарным, а сейчас возглавляет пожарно-спасательную часть в Шаркане и получает высшее образование по специальностям «Юриспруденция» и «Муниципальное и государственное управление». Также Руслан Корнильев является капитаном республиканской сборной ветеранов СВО по следж‑хоккею.

Мужчина прошёл обучение по программе «СВОй резерв18», и с июля 2025 года проходил стажировку в администрации Воткинска. У Руслана Корнильева за плечами боевой опыт и тяжёлое ранение, он знает о нуждах семей участников спецоперации и погибших военнослужащих.

«Для нас крайне важно применить тот опыт и навыки, которые он получил не только в зоне проведения СВО, но и обучаясь по программе «СВОй резерв18». Никаких сомнений, что наше сотрудничество будет плодотворным и полезным», — отметил Алексей Заметаев. 

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08:30, 29 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
60
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#администрация города\n#кадры