Воткинск. Удмуртия. У главы Воткинска Алексея Заметаева появился советник в области ГО и ЧС, патриотического воспитания и адаптации ветеранов боевых действий. Об этом Алексей Заметаев рассказал в своих соцсетях.

На должность приняли Руслана Корнильева. До того, как принять участие в спецоперации, он работал пожарным, а сейчас возглавляет пожарно-спасательную часть в Шаркане и получает высшее образование по специальностям «Юриспруденция» и «Муниципальное и государственное управление». Также Руслан Корнильев является капитаном республиканской сборной ветеранов СВО по следж‑хоккею.

Мужчина прошёл обучение по программе «СВОй резерв18», и с июля 2025 года проходил стажировку в администрации Воткинска. У Руслана Корнильева за плечами боевой опыт и тяжёлое ранение, он знает о нуждах семей участников спецоперации и погибших военнослужащих.

«Для нас крайне важно применить тот опыт и навыки, которые он получил не только в зоне проведения СВО, но и обучаясь по программе «СВОй резерв18». Никаких сомнений, что наше сотрудничество будет плодотворным и полезным», — отметил Алексей Заметаев.