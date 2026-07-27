Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов прокомментировал ситуацию с нехваткой бензина на заправках республики. Соответствующее сообщение опубликовано в его канале в MAX.

По словам Ефимова, в эти выходные из-за очередного сбоя в логистике были нарушены поставки топлива.

«Крупные топливные компании уже направили в республику дополнительные объемы топлива. Бензовозы в пути. В течение нескольких дней топливо поступит на заправки», — написал Роман Ефимов.

Он также сообщил, что 27 июля на оперативном штабе обсудили способы ускорения доставки бензина в Удмуртию.