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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В правительстве Удмуртии обсудили, как ускорить доставку топлива в республику 

17:02, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В правительстве Удмуртии обсудили, как ускорить доставку топлива в республику 
17:02, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#АЗС Удмуртии
Источник фото: канал в MAX Романа Ефимова
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Сбой в логистике нарушил поставки топлива на выходных.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов прокомментировал ситуацию с нехваткой бензина на заправках республики. Соответствующее сообщение опубликовано в его канале в MAX.

По словам Ефимова, в эти выходные из-за очередного сбоя в логистике были нарушены поставки топлива. 

«Крупные топливные компании уже направили в республику дополнительные объемы топлива. Бензовозы в пути. В течение нескольких дней топливо поступит на заправки», — написал Роман Ефимов.

Он также сообщил, что 27 июля на оперативном штабе обсудили способы ускорения доставки бензина в Удмуртию.

 

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17:02, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
71
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#АЗС Удмуртии