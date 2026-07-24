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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Александр Бречалов поручил усилить контроль за подготовкой школ, дорог и ливнёвок в Удмуртии

12:00, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Александр Бречалов поручил усилить контроль за подготовкой школ, дорог и ливнёвок в Удмуртии
12:00, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
56
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги\n#школы\n#обращение\n#Александр Бречалов
Источник фото: Канал в MAX Александра Бречалова
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Глава Удмуртии провёл совещание с главами муниципалитетов республики

Ижевск. Удмуртия. По итогам совещания с руководителями городов и районов Удмуртии Глава республики обозначил пять приоритетных задач. Обращение он опубликовал в своём канале в MAX.

В связи с чередованием жары и сильных дождей муниципалитетам поручено следить за состоянием ливневой канализации и оперативно реагировать на обращения жителей о подтоплениях, упавших деревьях и повреждениях крыш социальных объектов.

Отдельное внимание Бречалов поручил уделить подготовке школ и детских садов к приёмке. В частности, необходимо проверить пожарную и антитеррористическую защищённость учреждений. Также муниципалитетам предстоит отдельно проработать готовность школьного транспорта и маршрутов.

На контроле остаётся ремонт дорог. Сейчас работы ведутся на 137 участках, на 48 из них подрядчики уже завершили ремонт. Бречалов поручил при необходимости увеличить ресурсы, чтобы завершить дорожные работы в срок, но без ущерба для качества.

Кроме того, глава Удмуртии поручил контролировать сроки капитального ремонта школ. В 2026 году работы ведутся на 13 объектах, шесть из них планируют завершить уже в этом году. По словам Бречалова, часть объектов идёт с опережением графика, на некоторых есть небольшое отставание. Все запланированные сроки должны быть соблюдены.

 

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12:00, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
56
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги\n#школы\n#обращение\n#Александр Бречалов