Ижевск. Удмуртия. По итогам совещания с руководителями городов и районов Удмуртии Глава республики обозначил пять приоритетных задач. Обращение он опубликовал в своём канале в MAX.

В связи с чередованием жары и сильных дождей муниципалитетам поручено следить за состоянием ливневой канализации и оперативно реагировать на обращения жителей о подтоплениях, упавших деревьях и повреждениях крыш социальных объектов.

Отдельное внимание Бречалов поручил уделить подготовке школ и детских садов к приёмке. В частности, необходимо проверить пожарную и антитеррористическую защищённость учреждений. Также муниципалитетам предстоит отдельно проработать готовность школьного транспорта и маршрутов.

На контроле остаётся ремонт дорог. Сейчас работы ведутся на 137 участках, на 48 из них подрядчики уже завершили ремонт. Бречалов поручил при необходимости увеличить ресурсы, чтобы завершить дорожные работы в срок, но без ущерба для качества.

Кроме того, глава Удмуртии поручил контролировать сроки капитального ремонта школ. В 2026 году работы ведутся на 13 объектах, шесть из них планируют завершить уже в этом году. По словам Бречалова, часть объектов идёт с опережением графика, на некоторых есть небольшое отставание. Все запланированные сроки должны быть соблюдены.