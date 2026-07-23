Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы. Документы подали 15 представителей политических партий, сообщают в Избирательной комиссии Удмуртии.

По Удмуртскому одномандатному округу №38 выдвинулись шесть кандидатов: Максим Тенсин от ЛДПР, Татьяна Журавлёва от партии «Новые люди», Иван Гвоздак от КПРФ, Андрей Исаев от «Единой России», Альберт Залялов от «Справедливой России» и Юрий Мишкин от «Коммунистов России».

В Ижевском округе №39 выдвинулись девять кандидатов: Владимир Володоманов от ЛДПР, Станислав Шестаков от «Новых людей», Юрий Балахонцев от КПРФ, Олег Гарин от «Единой России», Антон Головков от «Справедливой России», Юлия Садыкова от «Родины», Ия Боронина от «Яблока», Андрей Салтыков от партии «Зелёные» и Константин Бузанов от «Партии пенсионеров».

Сейчас Избирательная комиссия проверяет представленные документы и регистрирует кандидатов. Приём документов на регистрацию завершится 5 августа.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 20 сентября.