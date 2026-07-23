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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Госдуму по одномандатным округам

18:10, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Госдуму по одномандатным округам
18:10, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
40
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#выборы
Источник фото: Избирательная комиссия Удмуртской Республики
40
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На два округа в республике выдвинулись 15 кандидатов от 9 политических партий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы. Документы подали 15 представителей политических партий, сообщают в Избирательной комиссии Удмуртии.

По Удмуртскому одномандатному округу №38 выдвинулись шесть кандидатов: Максим Тенсин от ЛДПР, Татьяна Журавлёва от партии «Новые люди», Иван Гвоздак от КПРФ, Андрей Исаев от «Единой России», Альберт Залялов от «Справедливой России» и Юрий Мишкин от «Коммунистов России».

В Ижевском округе №39 выдвинулись девять кандидатов: Владимир Володоманов от ЛДПР, Станислав Шестаков от «Новых людей», Юрий Балахонцев от КПРФ, Олег Гарин от «Единой России», Антон Головков от «Справедливой России», Юлия Садыкова от «Родины», Ия Боронина от «Яблока», Андрей Салтыков от партии «Зелёные» и Константин Бузанов от «Партии пенсионеров».

Сейчас Избирательная комиссия проверяет представленные документы и регистрирует кандидатов. Приём документов на регистрацию завершится 5 августа.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 20 сентября.

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18:10, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
40
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#выборы