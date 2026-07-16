Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил глав городов и районов подготовиться к обильным осадкам. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Глава региона отметил, что в последние дни получил множество обращений граждан по поводу подтоплений частных домов и подвалов МКД. Основная часть — из Глазова и Глазовского района, где из-за проливных дождей вышла из берегов река Сыга. Но также обращения поступают из Воткинска, Ижевска, Завьяловского, Красногорского районов.

Бречалов отметил, что по прогнозу ливни будут идти ещё и на следующей неделе.

«Поэтому глав городов и районов, особенно Алексея Заметаева и Дмитрия Чистякова, прошу обратить на такие сообщения особое внимание, отрабатывать по возможности оперативно. Вы знаете, где есть «слабые места», где могут быть забиты канавы, ливнёвки — постарайтесь организовать расчистку, пока нет дождя», — сказал глава Удмуртии.

Также он отметил, что нужно быть готовыми к подъему воды в прудах и реках. Нужно взять на контроль все гидротехнические сооружения, проверить готовность сил и средств, а также проинформировать жителей, как действовать в случае подтоплений.