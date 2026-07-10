Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с главой Сарапульского района Айдаром Шарафутдиновым перспективы развития района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В 2026 году жителям Сарапульского района предстоит выбрать новый состав районного совета депутатов. Поэтому Айдар Шарафутдинов представил итоги работы депутатов и обозначил дальнейшие планы.

За пять лет доходная часть бюджета увеличилась на 176%, а собственные доходы — на 235%. На последней сессии райсовета было решено провести корректировку расходной части бюджета на 2026 год на 2 млрд 52 млн. Эти деньги добавят в отрасль образования и строительство домов.

Развивается и сельскохозяйственная отрасль. «КОМОС ГРУПП» строит первые в районе предприятия промышленного птицеводства. А предстоящей зимой планируется ввести в эксплуатацию адаптивный корпус для свиней на 1000 голов в Лагуново. Ещё среди нововведений — в Сарапульском районе хотят разводить королевских оленей.

Для привлечения туристов в районе Камского моста и выезда на Екатеринбург намерены создать многофункциональную зону. Проект уже обсуждают с министерством туризма Удмуртии. Александр Бречалов отметил, что району нужно интегрироваться с Сарапулом, чтобы ещё больше развивать туротрасль.

«Демография. К сожалению, здесь у нас нельзя особо похвастаться. Но видим основной путь решения этого вопроса – это строительство новых производств, строительство домов, привлечение людей, молодёжи. Социальная база позволяет говорить о нормальном образовании, дошкольном, школьном. И надеемся, что такими методами привлечем новых жителей Сарапульского района», — отметил Айдар Шарафутдинов.

Он рассказал, что основные задачи на 2026 год, это завершение капремонта Уральской школы, окончание строительства малоэтажного жилого комплекса «Юрино» и птицефабрики. В 2027 году планируется капитально отремонтировать Соколовскую школу и дороги, именно эти вопросы сейчас наиболее актуальны для Сарапульского района.

«У нас очень высокий уровень асфальтирования, дорог с твердым покрытием. И остальные жители видят, как в целом в Сарапульском районе, и всем хотелось бы так же», — заявил Айдар Шарафутдинов.

В число важных планов входит и строительство детской поликлиники в селе Сигаево, так как район получил заключение, что здание находится в аварийном состоянии. Сейчас работоспособность поликлиники поддерживает армирующий пояс, он сделан для того, чтобы фундамент не поплыл.

«Я согласен полностью, что у вас основные вызовы в настоящий момент — жилищно-коммунальное хозяйство и дорожная сеть. Планы у нас есть, сейчас пока не буду их озвучивать. Но есть видение, что надо увеличить вам туда средства. <...> Поработали, я считаю, хорошо. Нужно больше, конечно, но это всё взаимосвязано. Крепче экономика — больше доходов, эффективнее расходуем бюджетные средства. Значит, получается та самая дельта, на которой мы можем улучшать качество жизни. Ну а в целом благодарю. Не снижайте темпа. У вас должна быть жажда новых проектов. Как в спорте: выше, сильнее, быстрее. Вот это должно быть про вас», — подытожил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что 8 июля Александр Бречалов также встретился с новым главой Завьяловского района Константином Красноперовым, а 9 июля пообщался с главой Кизнерского района Александром Плотниковым.