Ува. Удмуртия. Администрация Увинского района объявила о поиске сотрудников на несколько должностей. Об этом сообщается в официальной группе муниципалитета во «ВКонтакте».

Ключевой вакансией является заместитель главы администрации Увинского района по строительству и ЖКХ. Также требуются начальник отдела по территориальному развитию № 3 (село Каркалай), главный специалист-эксперт отдела по территориальному развитию № 4 (село Поршур-Тукля, деревня Узей-Тукля), ведущий специалист-эксперт отдела контроля Управления ЖКХ, ведущий специалист-эксперт отдела по территориальному развитию № 2 (деревня Чистостем), а также юрисконсульт.