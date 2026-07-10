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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Увинском районе ищут кандидатов на должность заместителя главы по строительству и ЖКХ

10:56, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Увинском районе ищут кандидатов на должность заместителя главы по строительству и ЖКХ
10:56, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ува\n#Удмуртия\n#вакансии\n#чиновники
Источник фото: Увинский район
32
0

Администрация района также ищет специалистов в отделы территориального развития и юрисконсульта.

Ува. Удмуртия. Администрация Увинского района объявила о поиске сотрудников на несколько должностей. Об этом сообщается в официальной группе муниципалитета во «ВКонтакте».

Ключевой вакансией является заместитель главы администрации Увинского района по строительству и ЖКХ. Также требуются начальник отдела по территориальному развитию № 3 (село Каркалай), главный специалист-эксперт отдела по территориальному развитию № 4 (село Поршур-Тукля, деревня Узей-Тукля), ведущий специалист-эксперт отдела контроля Управления ЖКХ, ведущий специалист-эксперт отдела по территориальному развитию № 2 (деревня Чистостем), а также юрисконсульт.

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10:56, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ува\n#Удмуртия\n#вакансии\n#чиновники