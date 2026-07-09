Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии провёл рабочую встречу с главой Кизнерского района Александром Плотниковым. Руководитель муниципалитета подвёл итоги работы за последние годы и представил планы по дальнейшему развитию района, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

Одной из главных тем стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. На территории Кизнерского района расположен инженерно-сапёрный полк, который участвует в СВО с первых дней. В районе оказывают адресную помощь семьям военнослужащих, решают их бытовые вопросы, организуют доставку дров и сбор гуманитарной помощи.

Глава Удмуртии отметил положительную динамику социально-экономических показателей района. В муниципалитете растут средняя заработная плата и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а уровень безработицы остаётся минимальным. При этом Александр Бречалов обратил внимание на сложную демографическую ситуацию, подчеркнув необходимость дополнительных мер поддержки семей и работы с молодёжью.

Среди крупнейших инвестиционных проектов последних лет были названы расширение деревообрабатывающего предприятия «Интерра», вложившего в развитие производства 177 млн рублей, а также строительство нового цеха группы предприятий «Орион» стоимостью 104 млн рублей. Кроме того, в районе завершается строительство молочно-товарной фермы на 300 голов, запуск которой намечен на текущий год. Реализация проекта позволит увеличить производство молока в полтора раза.

Отдельно стороны обсудили результаты участия района в проекте «Бережливая республика». Благодаря внедрению бережливых технологий муниципалитет смог добиться значительной экономии бюджетных средств. Александр Бречалов отметил, что на 2026 год ожидаемый эффект составит 21 млн рублей, что сопоставимо с половиной районного дорожного фонда.

Александр Плотников поделился статистикой: «По догазификации: в 636 домовладений за эти годы пришел газ… В районном центре уже свыше 80% уровень газификации… За пять лет переселили 204 гражданина из 110 жилых помещений. Тоже план выполнили. Сейчас еще два дома в этом году».

Продолжается развитие социальной инфраструктуры. Так, например, в здравоохранении за последние три года удалось привлечь шесть врачей и 23 специалиста среднего медицинского персонала, а в ближайшие годы планируется строительство ещё двух ФАПов.

Отдельное внимание во время встречи было уделено перспективам развития экономики после завершения работы объекта по уничтожению химического оружия. Александр Бречалов сообщил, что вопрос перепрофилирования площадки находится на личном контроле первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и в ближайшее время по проекту может появиться конкретная дорожная карта. По мнению главы региона, это позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные поступления в бюджет района.

Ещё одной точкой роста может стать развитие туризма. Власти района рассчитывают реализовать инвестиционный проект по созданию глэмпинга на берегу реки Вятки. Александр Бречалов отметил, что внутренний туризм продолжает активно расти, а природный потенциал Кизнерского района способен привлечь большое количество гостей.

Подводя итоги встречи, глава Удмуртии положительно оценил работу муниципальной команды и подчеркнул, что республиканские власти продолжат поддерживать район в реализации ключевых проектов. Особое внимание в ближайшие годы будет уделено развитию экономики, поддержке аграриев, модернизации коммунальной инфраструктуры и дальнейшей помощи участникам СВО и их семьям.

Напомним, 8 июля Александр Бречалов также встретился с новым главой Завьяловского района.