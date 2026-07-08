Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов провёл рабочую встречу с новым главой Завьяловского района — Константином Красноперовым. Глава Удмуртии очертил круг приоритетных задач в районе.

В районе активно развивается строительство — 2 млн квадратных метров жилья, основную долю составляет ИЖС. За последние шесть лет район стал лидером среди сельских территорий по приросту населения. Однако главу Удмуртии насторожила динамика собственных доходов бюджета. Если с 2020 по 2025 год району удалось прибавить 454 млн рублей (с 2 млрд 171 млн до 2 млрд 625 млн), то ожидания по 2026 году показывают снижение темпов роста. «Надо внимательно посмотреть, почему идёт снижение динамики. Позитивные результаты в любом случае, но тем не менее», — подчеркнул Бречалов. Он также обратил внимание на необходимость развития Особой экономической зоны, которая станет базой для дальнейшего экономического роста.

Одной из главных болевых точек Завьяловского района остаются дороги. Александр Бречалов раскритиковал текущие показатели состояния дорожной сети. «Мы пересмотрели статистику, у нас были завышенные цифры. 51% в нормативном состоянии — это никуда не годится. Поэтому надо вкладывать, вкладывать, вкладывать», — заявил глава Удмуртии. Он поручил главе района максимально эффективно использовать средства дорожного фонда.

В сфере ЖКХ поставлена задача продолжить работу по программе догазификации. «Но вот мы на 10% газификацию подняли. Надо теперь на следующую пятилетку ставить под 100%. Понятно, есть небольшие населенные пункты, где нецелесообразно, и подключаться никто не будет. Но все, что касается 100-150 человек населения и выше, нужно газифицировать» — отметил Александр Бречалов.

Также главой Удмуртии была поставлена задача решить вопрос с дефицитом общеобразовательных мест. «У вас сейчас концентрация жителей в некоторых населённых пунктах приводит к дефициту мест. Но есть пункты, где школы загружены на 50-75%. Вам нужно разобраться с этой ситуацией», — заявил глава Удмуртии.

Особое внимание было уделено теме специальной военной операции. Александр Бречалов назвал поддержку участников СВО и их семей задачей номер один. «Это ваша ежедневная работа. Любое обращение, даже, казалось бы, все очевидно и понятно... Отдельный контроль по всем обращениям членов семей участников СВО, наших военнослужащих, в том числе те, которые сейчас там находятся. Они же пишут. Даже пишут иногда "Поздравьте мою маму, у нее юбилей". Это тоже крайне важно. Поэтому тема номер один среди всех важных тем», — отметил глава Удмуртии. Он потребовал исключить формализм и задержки при решении вопросов бойцов и их родственников.

Отдельным поручением главе Завьяловского района стала работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Программа будет продолжена, поэтому администрации района необходимо заранее готовить новые заявки.

Глава республики указал на потенциал района в получении грантовой поддержки. За отчётный период привлечено 42 млн рублей на 57 проектов. «Результат неплохой, но не соответствует возможностям района и той активности жителей. Селтинский и Алнашский районы гораздо меньше, но суммы и количество проектов существенно выше. Обратите внимание, у нас люди очень инициативные, им надо просто помочь упаковать их инициативу в проект», — констатировал Бречалов. Он поручил провести аудит инициатив и активнее подавать заявки на гранты 2027 года уже сейчас.

В условиях дефицита кадров ключевым проектом остаётся «Бережливая республика». Константин Краснопёров доложил об экономии в 34,8 млн рублей благодаря обученным специалистам. Однако Александр Бречалов считает этот инструмент критически важным для выживания предприятий. «С учётом дефицита кадров, повышения производительности труда развитие проекта "Бережливая республика" становится ключевым. Все предприятия, если хотят выиграть конкуренцию, должны этим заниматься. У нас по сравнению с Китаем огромные резервы, просто огромные резервы в сфере строительства, ремонта. Производительность пока еще очень и очень средняя», — отметил глава Удмуртии.

В завершение встречи Александр Бречалов выразил уверенность в боеспособности команды администрации Завьяловского района. «Вам главное — подхватить все эти начинания. Потому что это же не просто тысяча проектов и полтора миллиарда рублей. Это большая работа», — резюмировал глава республики.