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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Начальником управления благоустройства Ижевска назначен Константин Дубровин

11:16, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Начальником управления благоустройства Ижевска назначен Константин Дубровин
11:16, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: МВД по Удмуртии
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Новый руководитель приступил к работе с 1 июля.

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля на должность начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска назначен Константин Дубровин. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Наша справка: Дубровин Константин Сергеевич родился 30 июля 1978 года в Ижевске. Окончил Юридический институт МВД России и Академию управления МВД России. Имеет квалификацию «юрист» по специальности «Юриспруденция» и «менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

За его плечами многолетний опыт службы в органах внутренних дел. С 2016 года он возглавлял Управление по вопросам миграции МВД по УР.

До назначения на новую должность Константин Дубровин занимал пост начальника управления охраны окружающей среды и проектной деятельности Минприроды Удмуртии. 

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11:16, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство