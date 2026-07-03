Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил нового руководителя секретариата председателя правительства региона. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

Игтисамова Рафаэля Сазитовича назначили на данную должность с 1 июля 2026 года. Он будет выполнять обязанности руководителя секретариата на срок полномочий председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова.

Напомним, что Романа Ефимова назначили председателем правительства Удмуртии в декабре 2024 года.