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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Рафаэля Игтисамова назначили руководителем секретариата председателя правительства региона

14:10, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Рафаэля Игтисамова назначили руководителем секретариата председателя правительства региона
14:10, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Удмуртия\n#власть\n#работа
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
19
0

Он будет занимать эту должность, пока Роман Ефимов является премьер-министром республики.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил нового руководителя секретариата председателя правительства региона. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

Игтисамова Рафаэля Сазитовича назначили на данную должность с 1 июля 2026 года. Он будет выполнять обязанности руководителя секретариата на срок полномочий председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова.

Напомним, что Романа Ефимова назначили председателем правительства Удмуртии в декабре 2024 года.  

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14:10, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Удмуртия\n#власть\n#работа