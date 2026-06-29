Ижевск. Удмуртия. Партия «Единая Россия» на 23 съезде в Москве определилась со своими кандидатами на предстоящих выборах в Государственную Думу России. Об этом сообщается в соцсетях политического объединения.

В состав на выдвижение кандидатов от Удмуртии по избирательным округам вошли Андрей Исаев и Олег Гарин. В состав на выдвижение кандидатов от республики по федеральному списку вошли: Александр Бречалов, Татьяна Ишматова, Иван Черезов.

Напомним, все упомянутые кандидаты, кроме Бречалова, набрали больше всего голосов в минувших праймериз — предварительном голосовании, где граждане республики сами выбирали, кого бы хотели выдвинуть на выборы от партии в Нижнюю палату Федерального Собрания. Главу Удмуртии Александра Бречалова включили в список по решению руководства партии, следует из материалов съезда. Федеральный список «Единой России» в этом году возглавил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Напомним, сами выборы состоятся 20 сентября 2026 года.

Также в выборах планируют принять участие нынешние парламентские партии: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди». Кроме того, без сбора подписей избирателей имеют право выставить своих кандидатов на выборы: Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Яблоко», «Зеленые», «Родина», «Гражданская платформа» и Партия прямой демократии.

Отметим, что также со своими кандидатами от Удмуртии определились в КПРФ. По одномандатным округам: Иван Гвоздак и Юрий Балахонцев. Территориальную группу Компартии возглавит бывший депутат Саратовской облдумы и автор канала «Дневник Депутата» Николай Бондаренко.