Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 июня прошла очередная восьмая сессия Городской думы, завершающая парламентский год. В её работе приняло участие 29 муниципальных депутатов.

Среди принятых решений- проект исполнения бюджета города за 2025 год, изменение проекта бюджета на 2026 год, отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Ижевска за 2025 год.

Подводя итоги парламентского года, Председатель Городской думы Любовь Зайцева выделила в качестве одного их главных решений - утверждение в декабре прошлого года муниципального бюджета на 2026 год

«Он социально ориентированный и сформирован в программном формате. 98% всех бюджетных средств направлены на реализацию 17 муниципальных программ. Основные направления программных расходов — социальный блок, муниципальное хозяйство, экономика. Безусловный приоритет — социальная сфера. На неё приходится 66% от всего объёма программных ассигнований. Средства социального блока обеспечивают ремонт детских садов, школ, учреждений культуры, спорта и молодёжной политики. Кроме того, они идут на оплату коммунальных услуг и выплату заработной платы работникам бюджетной сферы — учителям, работникам культуры и спорта и др.», — подчеркнула спикер городского парламента.

Другим важным решением стала Стратегия социально-экономического развития Ижевска до 2036 года, утверждённая депутатами Городской думы в апреле этого года. В числе основных направлений: поддержка МСП, развитие технопарков и промпарков, привлечение инвестиций через высокотехнологичные и наукоёмкие производства, туризм и креативные индустрии; создание новых общественных пространств, продолжение инициированных депутатами фракции «Единая Россия» в Городской думе проектов «Пешеходный Ижевск», «Межквартальный Ижевск», «Территория детства», «Ижевский дворик»; сохранение и развитие кадрового потенциала города», — подытожила Любовь Евлампиевна.