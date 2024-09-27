Ольга Абрамова прокомментировала своё решение покинуть Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. И. о. премьер-министра Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала в своём ТГ-канале решение покинуть республику. С октября она начинает работать в Минсельхозе России.

«Я приняла очень непростое для себя решение — покидаю правительство региона. С октября работаю в Минсельхозе России. Я очень благодарна каждому, кто работал со мной. Каждому, кто поддерживал и критиковал. <…> Где бы я ни была, мой дом — Удмуртия! И моё сердце здесь, на Родине!» — написала Ольга Викторовна.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также в своих соцсетях поблагодарил Ольгу Абрамову за совместную работу. Правда, руководитель региона в публичном поле позволил себе обратиться к даме на ты.

«Я уверен, теперь у нас есть надёжный партнёр и друг в Министерстве сельского хозяйства страны. Твоя работа и 100% вовлечённость — образец того, как надо относиться к своему делу. Любовь и уважение коллег и жителей республики к тебе совершенно заслуженны. Новых вызовов, новых интересных задач на новом месте. Только азьлань!» — написал Бречалов.

В свою очередь, прощаясь с очередным премьер-министром, редакция «Сусанина» хочет поделиться приятным воспоминанием. В 2020 году у нас вышел материал, посвящённый женщинам, где одной из собеседниц стала Ольга Абрамова.

«Реализовать себя любому человеку не просто, но вот к женщинам — особые требования. И это с самого раннего детства. Ещё из того, почти советского. Когда девочка — «сердце дома», а мальчик — его «хранитель». Конечно, очень много стереотипов про женские способности (которые только для борща) и мужские потребности (это когда мужчина как минимум на голову выше в своём развитии, чем самая разумная женщина). Такие стереотипы, конечно, формируют дополнительные вызовы для женщин. Иногда бывает так, что реализация женщины — скорее вопреки. Но это только закаляет!» — сказала тогда в беседе Ольга Викторовна Абрамова.