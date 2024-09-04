Начался третий конкурс «Команда Удмуртии»

Ижевск. Удмуртия. Глава Региона Александр Бречалов объявил о старте 5 сентября третьего конкурса «Команда Удмуртии» (18+). Конкурс пройдёт в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

К участию в конкурсе «Команда Удмуртии» приглашаются ветераны СВО, выпускники вузов, государственные и муниципальные служащие. Обязательно наличие высшего образования. Кроме того, заявиться могут даже представители других регионов.

«В этом году конкурс мы проводим совместно с Президентской академией народного хозяйства и государственной службы. В июне у нас было открыто представительство РАНХиГС. Это будет уже третий конкурс «Команда Удмуртии», ранее проводили в 2018 и 2019 годах. На первые два конкурса заявлялись более 700 человек из разных отраслей от промышленности до общественных организаций. В финал, и соответственно, в кадровый резерв попали 76 человек», — рассказал Александр Бречалов.

Регистрация претендентов продлится до 15 сентября. С 23 по 25 сентября пройдёт диагностика заявок, будут сформированы группы участников. На 28 сентября запланирована проектная сессия, где кандидатам предстоит решить управленческие задачи в командах, разработать и защитить проекты.

Финальный этап пройдёт с 11 по 13 октября в виде трёхдневного интенсива. Все финалисты пополнят кадровый резерв государственной и муниципальной служб.