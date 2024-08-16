Суд обязал администрацию Сарапульского района отремонтировать проезд к жилому дому

Сарапул. Удмуртия. Суд обязал администрацию Сарапульского района отремонтировать проезд к МКД. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

На дороге местного значения по улице 8-е Марта в селе Северный есть внутриквартальный проезд к подъездам многоквартирного дома, расположенного по этой улице. Он является единственным проездом к дому, при этом дорога не включена в состав общего имущества собственников и не входит в границы участка МКД.

Как определил суд, проезд относится к объектам дорожного хозяйства и обязательства по его содержанию лежат на районной администрации.

По причине разрушения дороги до состояния выбоин под воздействием поверхностных вод суд удовлетворил иск прокурора и обязал районную администрацию отремонтировать участок до конца 2027 года.