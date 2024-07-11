Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Дмитрия Миронова избрали главой Кезского района Удмуртии

15:08, 11 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Дмитрия Миронова избрали главой Кезского района Удмуртии
15:08, 11 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
119
0
#Кезский район\n#глава района
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
119
0

До этого он возглавлял совет депутатов и работал на сырзаводе.

Кез. Удмуртия. Совет депутатов Кезского района Удмуртии избрал Дмитрия Леонидовича Миронова главой района. Об этом в соцсетях сообщил руководитель администрации главы и правительства УР Александр Журавлёв.

«Спасибо всем кандидатам за предложения по преображению территории. Вместе с конкурсной комиссией мы выслушали все. Дмитрий Леонидович — воплотить свои идеи вместе с командой, успехов», — написал Журавлёв.

Он отметил, что Дмитрий Миронов окончил Удмуртский аграрный университет. До новой должности возглавлял совет депутатов и работал на Кезском сырзаводе.

Напомним, место руководителя муниципалитета стало вакантным после ухода с поста Ивана Богданова.

15:08, 11 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
119
0
#Кезский район\n#глава района