Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Отделение фонда «Защитники Отечества» разместят в здании ижевского кинотеатра «Россия»

13:09, 13 мая, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Отделение фонда «Защитники Отечества» разместят в здании ижевского кинотеатра «Россия»
13:09, 13 мая, 2023
Константин Ижболдин
журналист
112
0
#СВО\n#Александр Бречалов\n#гуманитарная помощь
Фото: vk.com/a.brechalov
112
0

В середине мая начнется ремонт помещений будущего офиса.

Сарапул. Удмуртия. Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» разместится в здании ижевского кинотеатра «Россия» после ремонта помещений, который начнется в середине мая. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече в Сарапуле с женами и матерями бойцов СВО. 


«Сейчас в центре нашего внимания – фонд «Защитники Отечества». Его филиалы появятся во всех регионах по инициативе Президента страны. Фонд заработает по принципу «одного окна», сюда наши бойцы и их семьи смогут обратиться по разным вопросам» – подчеркнул Александр Бречалов.

Напомним, этот фонд возглавит бывший руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Максим Шумихин. 

12 мая из Удмуртии отправилась очередная партия гуманитарной помощи в зону СВО. Это пиломатериалы, дизельные генераторы, гидронасосы, трубы, маскировочные сети, медикаменты, инструменты, бинокли и ряд других необходимых вещей. Гуманитарный груз собрали инициативные жители, руководители предприятий, бизнесмены.  

 

13:09, 13 мая, 2023
Константин Ижболдин
журналист
112
0
#СВО\n#Александр Бречалов\n#гуманитарная помощь