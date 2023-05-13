Отделение фонда «Защитники Отечества» разместят в здании ижевского кинотеатра «Россия»

Сарапул. Удмуртия. Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» разместится в здании ижевского кинотеатра «Россия» после ремонта помещений, который начнется в середине мая. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече в Сарапуле с женами и матерями бойцов СВО.



«Сейчас в центре нашего внимания – фонд «Защитники Отечества». Его филиалы появятся во всех регионах по инициативе Президента страны. Фонд заработает по принципу «одного окна», сюда наши бойцы и их семьи смогут обратиться по разным вопросам» – подчеркнул Александр Бречалов.

Напомним, этот фонд возглавит бывший руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Максим Шумихин.

12 мая из Удмуртии отправилась очередная партия гуманитарной помощи в зону СВО. Это пиломатериалы, дизельные генераторы, гидронасосы, трубы, маскировочные сети, медикаменты, инструменты, бинокли и ряд других необходимых вещей. Гуманитарный груз собрали инициативные жители, руководители предприятий, бизнесмены.