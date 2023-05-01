В Ижевске до 5 мая принимают документы в Молодежный парламент

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии завершается прием заявок на конкурс по формированию Молодежного парламента IV созыва, работающего при Городской думе Ижевска. 5 мая – последний день, когда молодые ижевчане от 16 до 35 лет могут подать документы для участия в конкурсном отборе.

Молодежный парламент - совещательный и консультативный орган при Городской думе Ижевска, работает с 2016 года. Он уже дал карьерный старт многим молодым политикам и руководителям.

«Можно сказать, что моя политическая деятельность началась в I созыве Молодежного парламента Ижевска. В 2016 году он стал для меня стартовой площадкой для реализации идей, — рассказывает депутат Госсовета Удмуртии Вячеслав Девятов. — 2023 год — и уже формируется IV созыв Молодежного парламента Ижевска. Кому нужно пойти на конкурс в Молодежный парламент Ижевска? Молодым людям, которым не сидится на месте, кто не только мечтает, но и делает, кто ищет пути для реализации своих идей и хочет сделать наш город лучше и привнести свой вклад в его развитие».

«Для участия в конкурсе необходимо представить свой авторский социальный проект, направленный на развитие Ижевска, — рассказывает Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев. — После майских праздников пройдет очная защита проектов. Оценивать идеи и мотивацию молодых людей будет конкурсная комиссия с участием депутатов Городской думы Ижевска».

Подробнее со списком документов для выдвижения в Молодежный парламент Ижевска можно ознакомиться на официальном сайте города Ижевска.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 мая (включительно) по будням по адресу: Ижевск, ул. Пушкинская, 276, кабинет №322, телефон для справок: 41-42-03.