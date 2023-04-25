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В Ижевске до 5 мая принимают документы в Молодежный парламент

11:25, 25 апреля, 2023
В Ижевске до 5 мая принимают документы в Молодежный парламент
11:25, 25 апреля, 2023
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#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#парламент\n#законы\n#молодежь
Фото: ИА «Сусанин»
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В конкурсе могут участвовать ижевчане от 16 до 35 лет.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии объявлен конкурс по формированию нового созыва Молодежного парламента, работающего при Городской думе Ижевска. Документы от желающих участвовать в конкурсном отборе принимают до 5 мая включительно. 

Молодежный парламент — это совещательный и консультативный орган при Городской думе Ижевска. Он состоит из 35 молодых ижевчан, которые работают на общественных началах. Как и в Городской думе Ижевска, в Молодежном парламенте проходят сессии, ведется работа в постоянных комиссиях. 

«Мы получаем от Молодежного парламента хорошую экспертизу по вопросам молодежной политики, образования, культуры, спорта, — рассказывает Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев. — Члены Молодежного парламента становятся помощниками депутатов в округах. Впоследствии многие из них начинают собственную политическую карьеру: прошлой осенью два ижевчанина, прошедших школу Молодежного парламента Удмуртии, стали депутатами Госсовета Удмуртии». 

Также молодые парламентарии занимаются социальным проектированием. За время работы в Молодежном парламенте каждый участник должен реализовать в Ижевске хотя бы один проект. В реализации лучших проектов помогают депутаты. Кроме того, парламентарии участвуют в конкурсах и выигрывают гранты. За последние два года ребята получили более 4 млн рублей грантовых средств на реализацию проектов. 

Принять участие в конкурсе по формированию Молодежного парламента Ижевска четвертого созыва могут ижевчане от 16 до 35 лет. Для участия в конкурсе необходимо представить свой авторский социальный проект, направленный на развитие Ижевска. Подробнее со списком документов для выдвижения в Молодежный парламент Ижевска можно ознакомиться на официальном сайте Ижевска – izh.ru (страница Молодежного парламента Ижевска), а также в группе «Молодежный парламент города Ижевска» «ВКонтакте».  

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 мая по будням по адресу: Ижевск, улица Пушкинская, 276, кабинет № 322, телефон для справок: 41-42-03.

11:25, 25 апреля, 2023
154
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#парламент\n#законы\n#молодежь