В трёх районах республики состоялись довыборы в районные советы депутатов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги дополнительных выборов в трёх районах республики. Об этом сообщила Избирательная комиссия республики.

В воскресенье, 23 апреля, в Балезинском, Вавожском и Сарапульском районах прошли дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Победу одержали кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия»: в Балезинском районе Александр Баженов набрал 46,11% голосов избирателей, в Вавожском районе Валерий Савельев набрал 58,8% голосов, в Сарапульском районе Владимир Шкарупа набрал 74,67% голосов.

Средняя явка составила 22,33%. Лидером по явке стал Сарапульский район, где на участки пришли 28,56% избирателей. Самая низкая явка была в Балезинском районе — 13,28%.

Все помещения для голосования были оборудованы системами видеонаблюдения. На участках работали 13 наблюдателей от Общественной палаты республики, от политических партий и кандидатов. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не было.

«Кампании в трех районах прошли достаточно динамично, конкурентно. К сожалению, не обошлось без фактов незаконной агитации, попыток оказать моральное давление на членов УИК. Но все комиссии работали чётко, профессионально, грамотно, поэтому и ход, и результат голосования не вызывают сомнений. Благодарю всех организаторов выборов за слаженную работу», — прокомментировала председатель Избирательной комиссии Удмуртии Светлана Пальчик.