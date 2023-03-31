Ремень был: глава Удмуртии не нарушал ПДД

Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии опровергли распространяемую в соцсетях информацию о том, что глава региона на пассажирском сидении авто не был пристегнут ремнем. Александр Бречалов 30 марта выложил в своем телеграм-канале видео по пути на эфир — именно там пользователи соцсетей и не увидели средство безопасности.

«Александр Владимирович на этом видео пристегнут. Это отчётливо видно, даже на том видео, что распространили по разным пабликам. Мы с удовольствием поделимся с вашей редакцией исходником, можете убедиться сами. Но это опять вопрос цифровой гигиены и проверки информации, которую так радостно распространяют недобросовестные наши коллеги. Тем не менее, всем спасибо за беспокойство», — сказали «Сусанину» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.