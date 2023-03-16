Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

Главой Сарапульского района избран Айдар Шарафутдинов

11:38, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Главой Сарапульского района избран Айдар Шарафутдинов
11:38, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
1002
0
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#власть\n#назначения
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
1002
0

Он приступит к новым обязанностям с 17 марта.

Сигаево. Удмуртия. Главой Сарапульского района избрали первого заместителя главы района Айдара Шарафутдинова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В конкурсном отборе помимо Айдара Шарафутдинова участвовал методист, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Потенциал» Руслан Шамстдинов. 

16 марта на сессии совета депутатов Сарапульского района в селе Сигаево в тайном голосовании Айдар Шарафутдинов получил большинство голосов — 19. В должность главы Сарапульского района он вступит 17 марта

Наша справка: Айдар Ильсунович Шарафутдинов родился в 1970 году.

В 1992 году он окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». 

После обучения работал главным экономистом и председателем колхоза, заместителем главы администрации и главой Сарапульского района. 

С 2016 года занимал должность первого заместителя главы администрации Сарапульского района — начальника управления сельского хозяйства. 

Напомним, что в феврале 2023 года экс-глава Сарапульского района Игорь Асабин стал заместителем председателя правительства Удмуртии. Теперь он курирует сферу строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства. 

11:38, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
1002
0
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#власть\n#назначения