Главой Сарапульского района избран Айдар Шарафутдинов

Сигаево. Удмуртия. Главой Сарапульского района избрали первого заместителя главы района Айдара Шарафутдинова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В конкурсном отборе помимо Айдара Шарафутдинова участвовал методист, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Потенциал» Руслан Шамстдинов.

16 марта на сессии совета депутатов Сарапульского района в селе Сигаево в тайном голосовании Айдар Шарафутдинов получил большинство голосов — 19. В должность главы Сарапульского района он вступит 17 марта

Наша справка: Айдар Ильсунович Шарафутдинов родился в 1970 году.

В 1992 году он окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».

После обучения работал главным экономистом и председателем колхоза, заместителем главы администрации и главой Сарапульского района.

С 2016 года занимал должность первого заместителя главы администрации Сарапульского района — начальника управления сельского хозяйства.

Напомним, что в феврале 2023 года экс-глава Сарапульского района Игорь Асабин стал заместителем председателя правительства Удмуртии. Теперь он курирует сферу строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства.