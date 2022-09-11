Явка на выборах в Удмуртии превысила 34%

Ижевск. Удмуртия. Явка на выборах в Удмуртии на 15:00 11 сентября составила 34,02%. Об этом сообщает республиканский ЦИК. Напомним, в полдень последнего дня голосования, 11 сентября, явка приближалась к 30%. Сообщалось также о 800 жалобах. «Есть ложные жалобы, которые пишут только для того, чтобы пожаловаться», — сказал секретарь ЦИК Удмуртии Олег Пырегов.

Лидирует Селтинский район — там проголосовали 61,40% избирателей. Также более половины избирателей пришли на участки в Балезинском, Граховском, Дебесском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Шарканском и Юкаменском районах. Города показывают меньшую явку.

Самой низкой остается явка в Ленинском и Первомайском районах Ижевска — 23,35% и 24,30%.

В воскресенье, 11 сентября, в интернете появилась информация о том, что в Шарканском районе Удмуртии во время выборов обнаружили сейф-пакет с порванным углом. По этому поводу была подана жалоба в УИК. Олег Пырегов отметил, что бюллетени, которые находятся в поврежденном сейф-пакете, признаются недействительными, и не будут учитываться при подсчете голосов. Бюллетеней насчитали 54.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и региональных парламентов раньше 14 сентября, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости». По ее словам, это необходимо для того, чтобы все обращения были внимательно рассмотрены перед подведением итогов.